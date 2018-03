We wonen graag in onze gemeente, behalve als we moeten fietsen. En daarin hebben we absoluut gelijk, zeggen experts

De Vlaming is best ­tevreden over het ­leven in zijn thuisstad of -gemeente. Maar de fietspaden, dat is een ander verhaal. Slechts de helft vindt dat hij veilig kan fietsen in zijn buurt. En amper één op de drie stuurt zijn kind met een gerust hart het verkeer in. “Ze hebben gelijk”, zegt ­verkeersexpert Dirk Lauwers (UGent). “Met een auto is het gewoon vaker veiliger.”

