Het debuut van Timmy Simons als co-commentator gemist? Hier zijn de beelden!

Afgelopen weekend speelde Chelsea op het veld van Leicester City in de kwartfinales van de FA Cup. De Blues, met Eden Hazard maar zonder Thibaut Courtois, wonnen met 1-2 na een doelpunt van Pedro in de verlengingen. Op zich niet zo'n opmerkelijk nieuws, maar de wedstrijd was het debuut van co-commentator Timmy Simons. En de speler van Club Brugge had het behoorlijk naar zijn zin, zo blijkt.