Ex-CIA-agent legt uit waarom je best nooit een kamer op gelijkvloers boekt

Wil je tijdens een terreuraanval op een hotel optimaal beschermd zijn? Kies dan zeker niet voor een kamer op het gelijkvloers of het bovenste verdiep. Dat is de opvallende raad van Drew Dwyer, een voormalige CIA-inspecteur.

“Het gelijkvloers is makkelijk toegankelijk voor indringers, terwijl je op het bovenste verdiep maar weinig manoeuvreer - en ontsnappingsruimte hebt” zegt hij. De man raadt daarom aan om op het eerste of het tweede verdiep te verblijven. “Zo ben je zelfs in derdewereldlanden zeker dat de hulpverleningsvoertuigen daar toegang toe hebben.”

Voorts geeft Dwyer mee om tijdens het inchecken zeker een kopie van het evacuatieplan te vragen, dat zich doorgaans ook op de achterkant van je slaapkamerdeur bevindt. Komt het daadwerkelijk tot een evacuatie, dan voorziet de man voor zichzelf ten alle tijde een kleine evacuatierugzak met daarin onder meer geld en zijn identiteitsbewijs.

Paranoïde

Tijdens zijn carrière als CIA-agent, heeft de man ook tientallen vluchten genomen. Ook daarvoor heeft hij nog een aantal veiligheidstips. “Kies bij voorkeur een zitje aan het raam, aan de achterkant van het vliegtuig. Op die plaats ben je het best beschermd tijdens een kidnapping”, zegt hij. Wie naar een conflictrijk gebied reist, doet er best aan om zijn adresgegevens niet langs de buitenkant van zijn bagage te labelen. “Plaats het in een verborgen ruimte, zodat niemand jouw nationaliteit te weten komt.” Dwyer raadt tot slot nog aan om het met geen enkele medepassagier over je verdere reisplannen te hebben. “Wees voorzichtig. Je wil niet tegen hen liegen, om hen dan uiteindelijk op een latere vlucht terug te zien”, besluit hij.