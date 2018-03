Vijftien kinderen gedood bij luchtaanval in Oost-Ghouta

Tijdens nieuwe luchtaanvallen in het Syrische rebellengebied Oost-Ghouta zijn er vijftien kinderen om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich ook twee vrouwen. De slachtoffers schuilden allemaal in een school in Arbin. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Arbin is nog steeds in handen van de rebellen in Oost-Ghouta, de regio ten oosten van de hoofdstad Damascus, waartegen de Syrische troepen sinds 18 februari een hevig militair offensief zijn begonnen.

Foto: AFP