‘Star Wars’ kijken en ravotten met hondje: Turpin-kinderen krijgen na horrorhuis eindelijk echte thuis

Zeven kinderen van de Turpin-familie hebben het medisch centrum mogen verlaten en zijn nu ondergebracht in een nieuwe thuis. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De gefolterde en uitgehongerde kinderen kunnen nu aan een tweede leven beginnen.

In het nieuwe huis in de Amerikaanse staat Californië weerklinkt gelach. “De oudste kinderen genieten van hun tijd samen en doen allerlei activiteiten zoals citrusvruchten plukken, koken, wandelingetjes maken met de honden. Ze kunnen zelfs naar ‘Star Wars’ kijken, iets wat voor hen een heerlijke vrije tijd is. Ze zijn dolenthousiast over alles wat ze leren”, zo vertelt Jack Osborn, de advocaat van de kinderen aan ABC News. “Ze hebben zelfs elk hun eigen slaapkamer.”

Een hemelsbreed verschil tegenover drie maanden geleden, toen de 13 kinderen nog in een waar horrorhuis moesten leven bij hun ouders. “Het zijn echt grote aanpassingen”, legt één van de advocaten uit aan CBS News. “Beslissen wat ze gaan lezen. Kiezen welke kleren ze zullen aantrekken. Het zijn dit soort keuzes die ze nu dagelijks maken en die helemaal nieuw zijn voor hen. Ze hebben allemaal hun eigen dromen en interesses. Nu hebben ze eindelijk de gelegenheid om die een bestemming te geven, dat is echt aangrijpend.”

Het huis van de familie Turpin. Foto: REUTERS

Zes kinderen ontbreken

Eén ding maakt de kinderen nog ongelukkig: het feit dat ze niet alle dertien bij elkaar zijn. Toen het 17-jarige meisje net ontsnapt was, zou ze echter meteen aan de hulpverleners hebben gevraagd of ze bij elkaar konden blijven. De broers en zussen van 2 tot 29 jaar oud waren immers jarenlang enkel op elkaar aangewezen, omdat hun ouders hen op een gruwelijke manier behandelden. Gescheiden leven willen ze niet, want de band tussen de kinderen is zeer sterk.

Eerder maakte hun advocaat echter al bekend dat de zes minderjarige kinderen in twee pleeggezinnen waren ondergebracht. Wanneer en of alle dertien kinderen met elkaar herenigd worden, is momenteel nog niet bekend.

Ouderlijke raad

Ondertussen krijgen de kinderen, die ondertussen de ‘Magnificent 13’ worden genoemd, de ondersteuning van verschillende maatschappelijke assistenten en psychologen. Zij helpen hen verder, nu de kinderen geen ouderlijke raad meer krijgen. En dat gaat opvallend vlot, aldus Osborn. “Ze zijn heel attent en warm, ze zijn super geïnteresseerd in mensen zoals jij en ik. Het is leuk om met ze om te gaan. Ze genieten van het leven en van de dingen die ze nu allemaal meemaken.”

Hun ouders zijn nu ver van hen verwijderd. David en Louise Turpin zullen zich moeten verantwoorden voor marteling, kindermishandeling, verwaarlozing en vrijheidsberoving. Mochten ze over de hele lijn schuldig worden verklaard, dan verdwijnen ze voor maximaal 94 jaar achter de tralies. Het duo pleit echter “onschuldig”.