Ook huiszoekingen bij Gents cultuurschepen Storms in onderzoek naar frauduleuze kunst

Gent - Speurders hebben ook huiszoekingen verricht bij het kabinet van Gents schepen van Cultuur Annelies Storms (SP.A). Ook in het Gents Museum voor Schone Kunsten (MSK) is de federale gerechtelijke politie maandagvoormiddag binnengevallen om bewijsmateriaal in beslag te nemen.

De huiszoekingen komen er nadat advocaten van een collectief van kunsthandelaars een strafklacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend. Ze beweren schade te lijden door de hele controverse rond al dan niet authentieke werken uit de Toporovski-collectie, die in het MSK zijn tentoongesteld.

Het is duidelijk dat de audit die het Gentse stadsbestuur heeft aangevraagd om het vooronderzoek van Catherine de Zegher door te lichten, door de huiszoekingen tijdelijk op een zijspoor komt. “Alle stukken waarop ze zich moeten baseren zijn in beslag genomen”, meldt burgemeester Termont. Die dringt erop aan om het gerechtelijk onderzoek en de audit af te wachten om te oordelen over het lot van de geschorste MSK-directrice Catherine de Zegher. “Het proces van die vrouw is voor de publieke opinie al gemaakt”, vindt Termont.

Collectie niet authentiek

In de Gentse gemeenteraad vroeg de oppositie maandagavond meer uitleg over de maandenlange kritiek op het MSK, nadat twijfel opstak over de echtheid van de werken. Burgemeester Termont vroeg de gemeenteraadsleden om niet te vragen naar details uit het gerechtelijk onderzoek. Ook het parket verschafte daar maandag weinig bijkomende informatie over.

Schepen Storms verzet zich ondertussen tegen kritiek van de Gentse oppositie. “We zijn steeds geconfronteerd met nieuwe elementen”, zegt ze. “Het is achteraf makkelijk om te zeggen wat iemand moet doen.”

Begin maart moest MSK-directrice Catherine de Zegher tijdelijk ontslag nemen na aanhoudende kritiek over een tentoonstelling met kunstwerken uit de Toporovski-collectie. Die zijn mogelijk niet authentiek. Een interim-directeur zou haar taken overnemen maar die is nog niet aangesteld.