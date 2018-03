Er is een goede reden waarom Kevin De Bruyne op de foto ging met deze man: "The boss"

Door de blessure speelt Manchester City pas opnieuw op 31 maart. Klinkt goed, moet Kevin De Bruyne gedacht hebben. Alvorens hij richting het trainingskamp van de Rode Duivels trok, was hij te gast in een restaurant in Dubai. Niet zomaar een restaurant, maar het Nusr-et Steakhouse van Nurset Gokce. Die werd wereldberoemd met de manier waarop hij zijn vlees snijdt en vol zout strooit dankzij een virale video. Het leverde hem dan ook de bijnaam "Salt Bae" op. En dus ging De Bruyne maar wat graag met hem op de foto. "The boss" titelde Kev op zijn Facebook-pagina.

