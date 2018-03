Politiek wil strengere straf voor gebruik verkrachtingsdrug: “Slachtoffer kan zich op geen enkele manier verdedigen”

Open VLD wil strengere straffen voor verkrachters die hun slachtoffers eerst verdoven. “Ons wetsvoorstel moet daar een verzwarende omstandigheid van maken”, zegt Kamerlid Carina Van Cauter. De Afrikaanse mannen die vastzitten op verdenking van de verkrachting van twee Nederlandse toeristes, riskeren dan plots tot 15 jaar cel.

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft gisteren opnieuw drie mannen aangehouden, op verdenking van de verkrachting van de twee toeristes. Zondag was al een eerste man aangehouden. De vier, Afrikaanse twintigers uit het Antwerpse, zouden de vrouwen vrijdag in discotheek Roxy verdoofd hebben om hen daarna in hun hotelkamer te kunnen verkrachten.

Als ze schuldig bevonden worden, riskeren ze vijf tot tien jaar cel. Maar als het van Open VLD afhangt, zal de straf voor dergelijke verkrachtingen in de toekomst nog veel hoger worden.

“Door het slachtoffer eerst te verdoven, maak je de zaak nog veel erger”, zegt Van Cauter. “Een verdoofd slachtoffer kan zich op geen enkele manier verdedigen. Ook na de verkrachting blijft het slachtoffer verdoofd, waardoor ze niet om hulp kan zoeken.”

Tot voor enkele jaren konden verkrachters hun straf ontlopen als ze hun slachtoffer verdoofd hadden, omdat de slachtoffers zich zogezegd niet verzet hadden. “Een wetswijziging in 2015 maakte daar een eind aan”, zegt Van Cauter. “We hebben daar al de mazen van het net gedicht.”

Maar Open VLD wil nu nog een stap verder gaan. “Het toedienen van verdovende middelen moet niet alleen bestraft, maar ook een verzwarende omstandigheid worden bij verkrachtingen.”

Door het wetsvoorstel dat Van Cauter neerlegde, zou de straf voor een Rohypnol-verkrachting plots van tien tot vijftien jaar cel stijgen.

Aantal klachten gestegen

“De aanpak van seksueel misbruik moet een aandachtspunt blijven”, vindt Van Cauter. Uit recente statistieken die ze kreeg in een antwoord van Justitieminister Koen Geens (CD&V), blijkt dat het aantal klachten vorig jaar opnieuw met 15% is gestegen. Vorig jaar werden 11.267 klachten ingediend, tegenover 9.786 het jaar voordien.

“We moeten alles in het werk blijven stellen om slachtoffers beter te helpen, en dit laak­bare gedrag uit de wereld te helpen”, aldus Van Cauter.