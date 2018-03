Machtsmisbruik en onmenselijke behandeling: asielzoekers dienen klacht in tegen Dienst Vreemdelingenzaken

Machtsmisbruik, onmenselijke behandeling, onwettige vrijheidsberoving. De klacht van enkele asielzoekers tegen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is niet min. Een ­onderzoeksrechter zal nu nagaan wie eventueel zijn boekje te buiten is gegaan om de asielzoekers, zelfs tegen gerechtelijke beslissingen in, in centra vast te houden.

Ze werden aan de grens tegengehouden met valse of helemaal geen papieren. En belandden zo in een gesloten centrum. Van een rechter kregen de asielzoekers – die nu een klacht indienen – de toestemming om het centrum te verlaten. “Maar die beslissing werd nooit uit­gevoerd”, zegt meester Zouhaier Chihaoui. “Sinds vorig jaar kan de detentie van een asielzoeker niet zomaar verlengd worden. Geval per geval moet worden gemotiveerd waarom de verdere aanhouding nood­zakelijk lijkt. Dat is in het ­dossier van onze cliënten niet gebeurd.”

Chihaoui vindt het onaanvaardbaar dat een overheids­orgaan een loopje neemt met een gerechtelijke uitspraak. “Zelfs de rechtbank denkt dat deze manier van doen bijna systematisch was. Met deze strafklacht viseren wij DVZ niet als dusdanig en evenmin minister van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Helaas is dit de enige manier om uit te vissen wie bij DVZ de regels van onze rechtsstaat negeert.”

Een onderzoeksrechter zal worden aangesteld om een gerechtelijk onderzoek op te starten. Hij kan betrokkenen verhoren en indien nodig inbeslagnames en huiszoekingen organiseren.

Dwangsom

DVZ had gisteren nog geen weet van de strafklacht. “Het is misschien een brug te ver”, reageert DVZ-topman Freddy Roosemont. “Wij wilden nooit iemand nadeel berokken. De nieuwe asielwet, die donderdag in werking treedt, zal dergelijke problemen in de toekomst wellicht voorkomen. De Europese richtlijn over de motivatie van de verlenging van detentie staat daarin uitgelegd. De twijfelgevallen hebben wij intussen vrijgelaten.”

Twee van de klagende asielzoekers zijn inderdaad intussen vrijgelaten, weliswaar pas na een kort geding met bijbehorende dwangsom.