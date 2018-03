Speelkameraadje voor Naya? “Tweede wolf gespot in ons land”

Wolvin Naya heeft er een vriend(in) bij in ons land, zo lijkt het. Alleen is het voorlopig onduidelijk waar haar speelkameraadje momenteel uithangt. “Wel is het zeker dat de wolf twee weken geleden aanwezig was in een Ardens dorpje”, zegt Jan Loos van Landschap VZW.

De wolf zou in de nacht van 4 op 5 maart aanwezig geweest zijn in het dorpje Bérismenil, deelgemeente van La Roche-en-Ardenne. “Hoe we dat weten? Omdat de wolf zijn handtekening achterliet: een dood schaap met bijtsporen zoals we die ook in Meerhout, Bree en Rotem hebben gezien”, zegt Jan Loos van Landschap VZW.”De collega’s van Réseau Loup in Wallonië voeren het onderzoek en de analyses lopen nog. Maar zelfs als er geen wolven-DNA wordt gevonden, dan nog zijn wij overtuigd van het feit dat hier een wolf aan het werk was.”

De aanval gebeurde op het eigendom van Hilde Vervaecke in Bérismenil. “Ons schaap Ella werd in de nacht van 4 op 5 maart doodgebeten. Ze lag achterin de weide, met enkele bloedpunten in de nek, afgevreten ribben en een lege buikholte. Op de rest van haar lichaam waren er geen bijtsporen te vinden. Haar maaginhoud lag wat verder, een hoopje half verteerd hooi, op het eerste zicht alsof er een paard gemest had. Bij één voorpoot was haar vel afgepeld. We denken dat er een wolf aan het werk was. Haar lam van drie weken oud bleef ongedeerd. Dat lag allicht binnen in de stal bij de rest van de groep terwijl de mama werd opgegeten”, schrijft de vrouw op haar Facebook-pagina.

“Hoewel we op dertig meter van de weide slapen, hebben we niets gehoord. De sporen – een dikke 10 cm groot - die we nog in de toefjes snel smeltende sneeuw vonden, toonden mooi hoe het dier op de weide ernaast heeft gewandeld en over de omheining was gesprongen.”

Wolvenspotters die zich nu al naar de Ardennen reppen, zullen volgens Jan Loos te laat komen. “Omdat de wolf intussen zo goed als zeker alweer weg is”, weet hij.