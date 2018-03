COMMENTAAR. Het zou zonde zijn mocht Michel Preud’homme in een situatie verzeilen zoals Eric Gerets

Paul Gheysens, de kapitaalkrachtige en superambitieuze baas van Antwerp tegen zijn sportief directeur Luciano D’Onofrio: “Ik wil volgend ­seizoen wel in Play-off 1 spelen en een Europees ticket halen. Over drie jaar wil ik kampioen worden. Haal me een trainer die dat kan verwezen­lijken.” D’Onofrio maakte in 2008 ­samen met ­Michel Preud’homme Standard na 25 jaar nog eens kampioen. Maar je hoeft ­Luciano D’Onofrio niet te zijn om met zulke ­ambities bij ­­Preud’homme uit te komen.

Voor alle duidelijkheid: dit is een fictief gesprek. Maar het zou best zo kunnen plaatshebben als Laszlo Bölöni niet bij Antwerp zou blijven. In 2013 haalde Club Brugge Preud’homme ook ­binnen om kampioen ...