Belgische topclubs azen op drie mogelijk overbodige Olympiakos-Belgen

In Griekenland stevent Olympiakos voor het eerst in jaren niet autoritair af op de titel. De Atheense club wil het volgend seizoen anders aanpakken en dus zullen er veel spelers op de markt komen, ook een aantal Belgen.

Zo is Guillaume Gillet (34) de jongste weken zijn basisplaats kwijtgespeeld. Dat is al opgemerkt in Frankrijk, waar de middenvelder erg populair is. Maar in België manifesteerden Anderlecht en AA Gent zich ook al voor Gillet. De Luikenaar heeft in Griekenland maar een contract tot 2019 en is dus betaalbaar. Dat is minder het geval voor Vadis Odjidja (29). Ook hij ziet een transfer wel zitten – zeker nadat er was ingebroken in zijn Griekse huis – maar Olympiakos betaalde 5 miljoen voor hem en betaalt hem jaarlijks een salaris van 1,3 miljoen euro. Voor Vadis lonkt naast Anderlecht ook Club Brugge.

Kevin Mirallas (30) werd in de winter met de grote trom binnengehaald door Olympiakos, maar lost de enorme verwachtingen niet in. Het dossier wordt in de gaten gehouden door Standard, dat de flankaanvaller al meermaals polste voor een terugkeer.