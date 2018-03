CLUBNIEUWS. Buitenlandse interesse voor Anderlecht-huurling, Club Brugge wil derde contractverlenging uitdelen

Het is rusten geblazen voor de Belgische eersteklassers aangezien het clubvoetbal even tijd maakt voor interlandvoetbal. Toch werken ze in alle stilte voort aan hun voorbereiding op de play-offs. Al wordt er ook al eens gesproken over transfers en nieuwe contracten. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Chakvetadze opgeroepen voor Georgië

Giorgi Chakvetadze is voor het eerst opgeroepen voor het Georgische nationale A-elftal. Hij zal de komende week in eigen land een vriendschappelijke interland afwerken tegen Litouwen. Daarna keert hij terug naar Gent om de play-offs voor te bereiden. Een heel jeugdig Gents belofteteam, waarbij geen enkel lid van de A-kern aantrad, nam het in Neerpede op tegen Anderlecht, dat pas in het derde kwartier de Gentse organisatie ontmantelde maar dan wel in een mum van tijd drie doelpunten scoorde. Na de pauze slikte Gent op strafschop nog een vierde tegengoal. (ssg)

ANDERLECHT. Spaanse interesse voor Roef

Davy Roef (22) beslist voor eind maart of hij nog een jaar op huurbasis bij Waasland-Beveren blijft. Zijn moederclub Anderlecht en Waasland­Beveren zijn het daar min of meer over eens, maar er trekt nog een ploeg aan Roefs mouw. Deportivo La Coruna nodigde de keeper afgelopen weekend uit voor de match tegen Las ­Palmas (1-1).

De Spanjaarden, die Roef vorig jaar zes maanden huurden, willen hem ook een voorstel doen nu ze wat meer geld hebben. Op dit moment is Rubén (ex-RSCA) daar de eerste doelman, maar Deportivo ziet meer poten­tieel in de Belg. Probleem: Deportivo, waar ook Bakkali speelt, staat op een degradatieplaats. (jug)

CLUB BRUGGE. Nog geen Vormer, contractverlenging Cools

Club Brugge hernam gisteren na drie rustdagen de voorbereiding op Play-off 1 met een groepstraining. Zowel Vanaken als Wesley pikte opnieuw aan, maar ook Jelle Vossen maakte zijn rentree op het veld. Vossen liep midden februari een enkelblessure op en trainde gisteren voor het eerst weer mee met de groep.

Ruud Vormer volgt nog steeds een individueel programma omdat hij al een tijdje last heeft aan de enkel, maar Play-off 1 is niet in gevaar voor de aanvoerder. Ook Mitrovic, die last heeft van een hamstringblessure, zal klaar zijn. (jve)

Na Mechele en Limbombe mag nu ook Dion Cools (21) een contractverlenging verwachten bij Club Brugge. De rechtsback heeft dit seizoen een definitieve basisplaats beet en ziet dat normaal beloond worden met een nieuwe verbintenis. Cools’ huidige contract loopt nog tot 2019, hij kwam in de zomer van 2015 over van OHL. (gma)

KV OOSTENDE. Zeven internationals

Vandaag verzamelen de spelers weer na een weekje vakantie. Zeven spelers werden opgeroepen voor hun nationale ploeg en zijn er komende week niet bij. Het gaat om Nkaka (België U21), Zivkovic (Jong Oranje), Tomasevic (Montenegro), Banda (Zambia), Özkan (Turkije U21), Conte (Guinee) en Rezaeian (Iran). Donderdag oefent KVO op het veld van Zulte Waregem achter gesloten deuren, vrijdag staat een teambuilding gepland. De Zuid-Afrikaanse verdediger Kiyaan Bull (18) van Ajax Cape Town komt tien dagen op proef. De match van de beloften is afgelast. (jve, rpo)

LOKEREN. Interlandverplichtingen voor De Wolf en Skulason

De spelers zijn gisteren de voorbereiding op Play-off 2 gestart. Ortwin De Wolf en Ari Skulason ontbreken wegens interlandverplichtingen. De Wolf werd voor het eerst in zijn carrière geselecteerd voor de oefenwedstrijd bij de beloften tegen Nederland (22 maart) en de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije (26 maart). Skulason speelt met IJsland twee vriendschappelijke wedstrijden: tegen Mexico (23 maart) en tegen Peru (27 maart). Lokeren wil woensdag een oefenwedstrijd spelen, maar vond voorlopig nog geen tegenstander. (whb)

STVV. Boli daagt niet op bij beloften

Zonder Yohan Boli – de spits van STVV is nochtans voor onbepaalde duur naar de beloftenkern verwezen – wonnen de beloften van STVV met 1-2 op het veld van Eupen. Invaller Robin Peeters kroonde zich tot de matchwinnaar. De aanvallende middenvelder smukte zijn invalbeurt op met twee doelpunten en boog daarmee de vroege achterstand om. De jonge Kanaries blijven tweede op drie punten van de leiding in Play-off 2. De Kanaries moeten deze week enkel De Sart missen. Hij neemt het met de Belgische U21 op tegen Nederland (22/3) en Hongarije (26/3 in Leuven). (pivan)

WAASLAND-BEVEREN. Trainingen worden hervat

Na een korte rustperiode worden de spelers vandaag weer op de club verwacht om Play-off 2 voor te bereiden. Enkele spelers sluiten pas later aan door internationale verplichtingen. Maxime Caufriez en Schryvers werden geselecteerd voor de nationale U21. Liessens, Foulon en Verstraete strijden in Spanje voor een ticket voor het EK U19. Angban werd opgeroepen voor de U23 van Ivoorkust, Thelin voor Zweden, Jans voor Luxemburg en Boljevic voor Montenegro. (whb)

ZULTE WAREGEM. Schepens volgt Meert op bij beloften

Thomas Schepens wordt volgend seizoen bijna zeker de opvolger van Stijn Meert als trainer van de beloften. Schepens komt uit de eigen werking. Hij was in het verleden al trainer bij de U16 en hij was de jongste jaren actief als taak- en linietrainer. Yves Vanntieghem, nu ook assistent van Meert, zal hem bijstaan, samen met Bart Plasschaert, die nu trainer is van de U15. Met de interlandbreak in het vooruitzicht mist Essevee deze week vijf spelers op training: Aaron Leya Iseka, Ivan Saponjic, Eike Bansen, Idrissa Doumbia en Marvin Baudry, hebben interlandverplichtingen. (kv)