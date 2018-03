Witte Huis misnoegd over “misplaatste beledigingen” Abbas

De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman Foto: AFP

Het Witte Huis is niet te spreken over de “totaal misplaatste beledigingen” van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Die noemde de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, maandagavond een “kolonist” en de “zoon van een hond”.

Friedman, zelf een jood, had in het verleden gezegd dat de illegale nederzettingen in Palestijnse gebieden deel uitmaken van Israël en verstuurde eerder op maandag nog een tweet waarin hij naar de Westelijke Jordaanoever verwees als ‘in het noorden’ van Israël.

“De tijd is gekomen voor president Abbas om te kiezen tussen haatdragende retoriek en concrete, praktische inspanningen om de levenskwaliteit van zijn volk te verbeteren en hen naar vrede en welvaart te leiden”, zei Jason Greenblatt, die binnen het Witte Huis het Israëlisch-Palestijnse conflict opvolgt.

Plan

Volgens Greenblatt zullen de Verenigde Staten zich echter blijven inzetten voor vrede in de regio en wordt de laatste hand gelegd aan een plan om dat te bewerkstelligen. De Palestijnen hebben sinds de omstreden beslissing van de VS om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël al meerdere keren aangegeven dat “de Amerikanen zichzelf gediskwalificeerd hebben om nog als bemiddelaar in het Midden-Oosten op te treden”.