Politie gefrustreerd na vier bommen in enkele weken: “Hij is aan het stoefen”

De politie had de inwoners van de stad Austin in de Amerikaanse staat Texas net gewaarschuwd dat ze moeste”n opletten voor pakketjes die voor hun deur lagen. Drie keer al was bij het openen daarvan een ontploffing gebeurd, met twee doden en twee zwaargewonden tot gevolg. Maar zondagavond vond een nieuwe ontploffing plaats op een heel andere manier, deze keer nadat fietsers tegen een koord reden. De politie reageert gefrustreerd: “De dader is aan het stoefen, hij toont dat hij ons telkens een stap voor is.”

Een bompakket dat op 2 maart aan een voordeur was gezet, doodde de 39-jarige Anthony House. Twee bompakketten aan voordeuren doodden op 12 maart Draylen Mason (17) en verwondden twee anderen. En net nadat de politie waarschuwde voor zulke pakketten, ging zondagavond een bom af op een heel andere manier: nadat twee fietsers tegen een koord reden. De twee mannen van 22 en 23 jaar oud raakten zwaargewond maar zijn niet in levensgevaar.

Politiechef Manley geeft een persconferentie. Foto: Photo News

Terwijl er eerst nog twijfel was of de incidenten gerelateerd waren, zegt de politie nu dat er gelijkenissen zijn tussen de bommen en dat het duidelijk om eenzelfde “serial bomber” gaat. Wanhopig hadden speurders hem of haar zondag – enkele uren voor de nieuwe bom – nog gevraagd om te praten, maar in plaats van daarop in te gaan, is de persoon volgens hen nu aan het stoefen. “Ik denk dat deze persoon aan het tonen is dat hij vrij goed is. Deze persoon is de ordediensten in de stad aan het treiteren, door te tonen dat hij ons een stap voor is”, zegt politiechef Brian Manley.

Volgens Fred Burton, een voormalig antiterreuragent, bekijkt de verdachte waarschijnlijk de berichten in de media, en wanneer de politie inwoners waarschuwde op te letten voor pakketjes, schakelde hij over naar een ander soort bom. “Dit is iemand die veel weet over explosieven. Hij heeft ofwel veel geoefend om dit juist te leren doen, op het platteland van Texas, of hij heeft deze vaardigheid aangeleerd gekregen. Misschien op het slagveld in Irak of Afghanistan.” Mogelijk is hij ook opgeleid als een soort van veiligheidsagent, aldus Burton.

De politie tast voorlopig in het duister over de identiteit van de verdachte. Autoriteiten reiken 100.000 dollar uit aan wie hen informatie kan geven die leidt tot een veroordeling. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, biedt ook nog eens 15.000 dollar.

Terreur?

Ook het motief van deze bomaanslagen is nog onduidelijk. Eerder zei de politie te denken dat de bommen “een boodschap moesten overbrengen”. Er wordt onderzocht of sprake is van binnenlandse terreur. “We zullen moeten bepalen of we een bepaalde ideologie hierachter zien.” Na de eerste ontploffingen werd gespeculeerd over haatmisdaden omdat de slachtoffers allen gekleurd waren. De twee dodelijke slachtoffers waren beiden zwarten die naar dezelfde kerk gingen. De zwarte moeder van het jongste slachtoffer raakte zwaargewond, en bij de derde ontploffing raakte een latina zwaargewond. Maar de laatste twee slachtoffers zijn blanke mannen.

Straten uitkammen

Speurders gaan op zoek naar aanwijzingen op de plek van de vierde bom. Foto: AP

Intussen worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Maandag ging Austin in lockdown, moest iedereen tot in de namiddag binnenblijven en kamden honderden agenten de straten uit. De FBI heeft 350 special agents en explosievenexperten naar de Texaanse hoofdstad gestuurd.

De autoriteiten waarschuwen dat de bommen gesofisticeerder worden én dat de nieuwe modus operandi extra risico’s inhoudt. “Dit is niet meer gericht op individuen. Een kind zou op het trottoir kunnen wandelen en iets raken.”