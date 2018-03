Ex-directeur en spil in Samusocial-schandaal eist 280.000 euro ontslagvergoeding

Brussel - De gewezen directrice van de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial Pascale Peraïta stapt naar de arbeidsrechter om haar ontslag aan te vechten. Ze eist 280.000 euro ontslagvergoeding voor de duur van haar contract tussen 2001 en 2017, zo schrijven L’Echo en De Tijd dinsdag.

Peraïta was samen met de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS), van wie ze de rechterhand was, de spil in het Samusocial-schandaal. Beiden moesten vorig jaar ontslag nemen nadat aan het licht was gekomen dat ze zich persoonlijk hadden verrijkt met geld dat voor de daklozen bedoeld was.

De ex-directrice dagvaardt nu zowel de vzw Samusocial als de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (ggc). Dat Brusselse politieke vehikel zou volgens haar bij Samusocial op haar ontslag hebben aangedrongen.

Een speciale onderzoekscommissie van het Brussels Parlement rondde enkele weken geleden haar werkzaamheden over de affaire af. Het rapport eist de teruggave van 110.000 euro zitpenningen die Peraïta en Mayeur onterecht bij Samusocial opstreken.