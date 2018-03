Verdachte van groepsverkrachting barst in tranen uit: “Wat die jonge vrouwen drie uur lang hebben moeten ondergaan, is afgrijselijk”

Antwerpen - Vier twintigers zitten in de cel op verdenking van de verkrachting van twee Nederlandse toeristes in Antwerpen vrijdagnacht. Drie van hen ontkennen. Een vierde legde bekentenissen af maar minimaliseert de feiten, bericht Het Laatste Nieuws: “Ze zeiden wel stop, maar echt fel pruttelden ze ook niet tegen.”

De twee Nederlandse toeristes van 21 en 22 jaar oud waren vrijdag op citytrip. Ze trokken ’s avonds naar de discotheek Roxy, waar ze aan de praat raakten met een groepje mannen. “We weten nog dat we in de discotheek waren”, zo verklaarden ze later aan de politie. “Daarna is er één zwart gat.”

Allicht werden de vrouwen in de discotheek verdoofd. Toen ze de volgende ochtend rond 10.30 uur opstonden, wisten ze niet wat er gebeurd was. Ze merkten wel dat hun geld en hun gsm’s verdwenen waren. Het was het hotelpersoneel dat hen over de mannen inlichtte. Langzaam kwamen hun herinneringen terug, waarna ze de politie inschakelden.

Intussen zijn vier jongemannen van Afrikaanse afkomst opgepakt op verdenking van de verkrachting van de twee vrouwen. Een van hen werd ingerekend toen hij ’s avonds terugkeerde naar het hotel en tegengehouden werd door de hoteluitbater. Het zou gaan om de 22-jarige Mohamed S. uit Antwerpen. “Mijn cliënt liet zich meeslepen door zijn vrienden”,vertelt zijn advocaat Luc Verheyen aan de krant. “Hij had zaterdag meteen spijt. Daarom keerde hij ook terug naar dat hotel. Om met de slachtoffers te praten.”

In tranen uitgebarsten

Mohamed S. zou volgens zijn advocaat meteen bekentenissen hebben afgelegd. “Bij het begin van de ondervraging barstte hij in tranen uit. De politie confronteerde hem met het vreselijke relaas van de slachtoffers. Wat die jonge vrouwen drie uur lang hebben moeten ondergaan, is afgrijselijk.”

Nadat S. en een vriend de twee meisjes een lift hadden gegeven naar hun hotel, zouden ze mee naar hun kamer zijn gegaan. Later lieten ze nog twee vrienden binnen. Volgens Mohamed S. kwam “van het een het ander” en hadden ze allemaal seks met de Nederlandse vrouwen. Die zouden wel stop hebben gezegd, maar “echt fel pruttelden ze ook niet tegen”. “Terwijl we bezig waren, vielen zij geregeld in slaap.” Toen de mannen na drie uur vertrokken, sliepen de vrouwen diep. Mohamed S. ontkent iets in hun drankje te hebben gedaan.

De andere drie verdachten ontkennen de verkrachting. Zij zijn door S. benoemd als Tijani D. (19) uit Temse, Eliel B. (20) uit Borgerhout en Lamine N. (20) uit Antwerpen, volgens Het Laatste Nieuws. “Dat zal mijn cliënt niet in dank afgenomen worden, maar hij neemt tenminste zijn verantwoordelijkheid”, aldus zijn advocaat.