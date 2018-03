Ze betaalt 33.000 euro, en moet nog 250 uur vrijwilligerswerk doen ook

Kroonprinses Elisabeth (16) trekt naar Wales om haar middelbaar af te werken. Ze slaagde voor loodzware proeven om komend schooljaar te starten aan het prestigieuze UWC Atlantic College. Eén jaar studeren kost er 33.000 euro, al is de school minder elitair dan ze lijkt. De helft van de leerlingen heeft een studiebeurs op zak.

Een middeleeuws kasteel in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk, omzoomd met groene tuinen en met een weids uitzicht op de Atlantische Oceaan. Als het Paleis de bedoeling had prinses Elisabeth in alle ...