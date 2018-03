Selmayr verdedigt voor het eerst zijn benoeming als secretaris-generaal Europese Commissie

Brussel - De Duitse topambtenaar Martin Selmayr heeft voor het eerst zijn omstreden benoeming als secretaris-generaal van de Europese Commissie verdedigd. Bij zijn weten hebben ongeveer vier weken geleden alle 28 leden van de Europese Commissie samen aan tafel gezeten en gezegd dat zij Selmayr als secretaris-generaal willen, zei hij maandagavond laat in de marge van een lezing van de Oostenrijkse auteur Robert Menasse in Brussel. De Commissie mag die beslissing wel degelijk nemen, klonk het. Tenslotte benoemt bijvoorbeeld ook het Europees Parlement zelf zijn secretaris-generaal.

Een week later werd de unaniem genomen beslissing zelfs nog bevestigd, zei Selmayr. “Iedereen heeft geapplaudisseerd, allen hebben me gefeliciteerd.” De jurist ontkende ook dat commissarissen omgekocht zijn met de beloftes van hogere pensioenrechten. “Ik wist niet waarmee ze konden omgekocht worden”, zei hij. Ook kon de Commissie de pensioenen van de commissarissen zelfs niet verhogen. Dat kon enkel de Europese Raad, als vertegenwoordiger van de lidstaten.

Selmayr was tot voor kort kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Op 21 februari werd hij verrassend benoemd tot secretaris-generaal van de administratie, die ongeveer 32.000 medewerkers telt. Critici vermoeden dat Juncker hem het postje toeschoof vooraleer komend jaar zijn eigen ambtstermijn als Commissievoorzitter afloopt. Juncker en de Commissie zeggen dat alle regels gevolgd zijn bij de benoeming. De begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement zal de zaak nu verder onderzoeken. De groenen legden daarvoor maandag alvast een omvangrijke catalogus vragen voor.

Selmayr suggereert dat er politieke motieven schuilen achter de beschuldigingen. “Iemand heeft er blijkbaar belang bij om de Europese Commissie in een slecht daglicht te stellen”, zei hij maandagavond. Mogelijke redenen, volgens hem, zijn omstreden politieke standpunten die de Commissie inneemt, bijvoorbeeld over een solidaire herverdeling van vluchtelingen in Europa.