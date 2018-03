Proffen UGent dagen studenten uit in bijzonder experiment: durven ze te reageren?

Gent - Zou jij reageren wanneer een prof de grootste nonsens verkondigt tijdens de les? Zou jij je hand opsteken voor een volle aula als de kans bestaat dat je wordt uitgelachen? Dat wil de UGent uittesten met een onderzoek waarbij ze studenten uitdaagt om hun mond open te doen. #durfdenken klinkt het experiment, net als het credo van de universiteit.

Drie profs verkondigden in hun les heel wat controversiële stellingen. Op deze manier probeerden ze studenten uit te dagen om van zich te laten horen. Durven ze het aan en geven ze weerwoord? Of zwijgen ze liever? Het merendeel koos voor het laatste. “Maar het is nochtans dankzij de ‘durfdenkers’ dat de wereld erop vooruit gaat”, klinkt het bij de unief. “Zo leerden we dat de aarde niet plat is en dat onze planeet zich ook niet in het centrum van het universum bevindt.”

De UGent wil met dit experiment iedereen aanmoedigen om te #durvendenken en kritisch en onafhankelijk te studeren, onderzoeken en te werken.