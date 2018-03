Bambi in het echt: reekalfje gered nadat het niet kan staan op ijs

De Finse Border Guards hebben een video gepost op het internet waarop te zien is hoe ze een kalfje redden. De mannen zagen hoe een weerloos reekalf zich probeerde te verplaatsen op het ijs zonder succes en besloten het dier een handje te helpen.

Een reekalf is zaterdag gered van de dood, nadat het hulpeloos aan het tollen was op het ijs. Stadswachters twijfelden geen seconde toen ze het diertje zagen liggen, en trokken het dier tot op de harde grond. “Dit behoort niet tot ons algemeen takenpakket maar als we iets of iemand kunnen helpen, doen we dat graag”, klonk het bij de mannen.