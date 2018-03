Marollenmoord: Leopold Storme dronken gefilmd in Brussels café

Leopold Storme, die veroordeeld werd voor de moord op zijn ouders en zus, is dronken gefilmd in een Brussels café. “Hij was incoherente praat aan het verkopen”, vertelt een ooggetuige aan de kranten van Sudpresse, “volgens mij had hij alcohol gedronken, misschien zelfs iets anders”.

Storme kwam eind februari vorig jaar voorwaardelijk vrij, hij had toen negen jaar van zijn straf uitgezeten. Hij werd in 2010 veroordeeld nadat hij in 2007 zijn ouders en zus op beestachtige wijze vermoordde. De strafuitvoeringsrechtbank legde hem wel strenge voorwaarden op. Zo mocht hij onder geen beding alcohol drinken en moest hij zich psychologisch laten begeleiden.

In een video die de Sudpresse-kranten in handen kregen, is een schijnbaar dronken Storme te zien. “Hij was incoherente praat aan het verkopen”, vertelt een ooggetuige, “volgens mij had hij alcohol gedronken, misschien zelfs iets anders”. Nog volgens de ooggetuige stamelde Storme in de vroege uurtjes de woorden “mes” en “gevaarlijk” uit.

Begin juni vorig jaar schond hij zijn voorwaarden al, hij was toen dronken in slaap gevallen op een bus. Hij biechtte dat op aan de inspecteur, verantwoordelijk voor de controle van de naleving van die voorwaarden. Hij gaf toen zelf aan de situatie niet meer onder controle te hebben, volgens zijn inspecteur bevond hij zich in een “zorgwekkende emotionele staat”. Toch moest hij toen niet terug naar