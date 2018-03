Trump gedraagt zich als echte gentleman wanneer Melania struikelt

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich van zijn beste kant laten zien en ook dat mag eens gezegd worden. De 71-jarige man was maandag met zijn vrouw, Melania Trump, op weg naar het vliegtuig wanneer zij plots haar voet omsloeg. Maar haar man was er als de pinken bij om haar vast te houden.

Hakken dragen is niet altijd even gemakkelijk, zelfs niet voor een First Lady. Melania Trump had bruine laarsjes aan toen ze van het Witte Huis naar het vliegtuig stapte. In het gras sloeg ze echter haar voet om, maar gelukkig was manlief daar om haar goed vast te houden. Melanie ‘bedankte’ haar echtgenoot door ook haar arm rond zijn middel te slaan, waardoor de twee publiekelijk affectie toonden. Een gebaar dat voor het koppel erg uitzonderlijk is.

Na het akkefietje vertrokken ze naar New Hampshire waar de president het zou hebben over de doodstraf voor drugdealers in de Verenigde Staten.