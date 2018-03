Statiegeld op blikjes en plastic flessen: opnieuw ruzie tussen CD&V en N-VA

Brussel - De mogelijke invoering van statiegeld op blikjes en PET-flessen leidt opnieuw tot wrevel tussen regeringspartijen N-VA en CD&V. Volgens N-VA dreigt het statiegeld de consumptieprijs te verhogen en ook mensen te treffen die al netjes sorteren. De partij stelt daarom haar veto. “Dit is niet volgens de afspraken die we gemaakt hebben binnen de regering”, reageert CD&V-minister Joke Schauvliege.

Er gaan steeds meer stemmen op om statiegeld in te voeren op blikjes en petflessen. Tientallen Vlaamse steden en gemeenten hebben zich ondertussne aangesloten bij Statiegeldalliantie, de organisatie de Vlaamse regering wil aanzetten om statiegeld in te voerne op plastic drankflessen en blikjes.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet in het verleden al verstaan dat ze niet afkerig staat tegenover de invoering van het systeem. Maar ze wacht eerst een evaluatie af van de afspraken met de verpakkingsindustrie. Die had zich geëngageerd om het zwerfvuil tegen 2022 drastisch terug te dringen.

Meer in de blauwe zak, strenger bestraffen

Maar coalitiepartner N-VA gelooft niet meer in het statiegeldsysteem. Volgens N-VA-fractieleider Matthias Diependaele en parlementslid Wilfried Vandaele dreigt het de prijzen voor de consument te verhogen, de buurtwinkel te benadelen en de mensen die al goed sorteren te treffen. “Het statiegeldsysteem laat iedereen meebetalen, en treft dus ook wie vandaag al netjes sorteert”, klinkt het.

“Statiegeld voor blik en PET-flessen volstaat niet. We willen het goed ingeburgerd inzamelsysteem van de PMD-zak niet op de helling zetten, maar kiezen voor een ambitieuze uitbreiding ervan”, aldus Diependaele en Vandaele.

Zo moeten voor N-VA meer huishoudelijke verpakkingen in de blauwe zak terecht kunnen. “Dus ook chipszakjes, champignonbakjes, botervlootjes,...”, zegt Vandaele. Verder moet ook de consument zijn verantwoordelijkheid opnemen. “We moeten mensen verder sensibiliseren, maar ook bestraffen indien nodig. Zo kan men lokaal via de GAS-wetgeving een gemeenschapsdienst vragen, maar dit blijft moeilijk afdwingbaar”, zegt fractieleider Diependaele.

Slechte zaak voor de netheid van de straten

Maar met dat veto tegen het statiegeld houdt N-VA zich volgens Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) niet aan de afspraken die binnen de regering-Bourgeois over het dossier gemaakt zijn. “N-VA schiet het statiegeld af, nog voor de evaluatie gemaakt is”, aldus Schauvliege.

“Het is een slechte zaak voor de netheid van de doorsnee Vlaamse straat. Het afval zal nu ook in de voedselketen blijven terechtkomen”, klinkt het. “Meer dan 100 Vlaamse steden en gemeenten (waaronder een groot aantal met N-VA in het bestuur) en vele middenveldsorganisaties vragen erom, maar N-VA wijst hun verzoek reeds op voorhand af”, besluit de CD&V-minister.