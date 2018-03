Studentenhuis onbewoonbaar na uitslaande brand

Antwerpen - In de Rozenstraat, vlak bij de Ossenmarkt in de Antwerpse studentenbuurt, is dinsdagnacht een hevige brand uitgebroken in een studentenhuis.

In Antwerpen heeft een hevige uitslaande brand dinsdagochtend heel wat schade veroorzaakt in een gebouw met studentenstudio’s in de Rozenstraat, in het hart van de studentenbuurt. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het raam van de eerste verdieping. Eén studio brandde volledig uit, het gebouw is onbewoonbaar verklaard.

Er raakte niemand gewond. Volgens de brandweer was er op het moment van de feiten niemand in het pand aanwezig. De oorzaak van de brand is nog niet bekend