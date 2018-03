Hoe word je een ‘beste werkplek’?

Schoenen Torfs en softwarebedrijf EASI zijn door hun eigen medewerkers uitgeroepen tot ‘Best Workplace’. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Great Place to Work Institute Belgium. Bedrijven als Torfs en Easi staan al enkele jaren hoog in de eindrangschikking. Maar bovenal doen steeds meer Belgische bedrijven het beter als werkplek.

Jaarlijks spenderen we gemiddeld 1.576 uren op het werk. “De manier waarop we samenwerken en plezier hebben met onze collega’s, bepaalt een groot deel van onze werkervaring”, benadrukt Dirk Buyens, CEO van het Great Place to Work Institute Belgium en professor bij Vlerick Business School.

Het is dan ook Vlerick Business School en het internationale Great Place to Work Instituut dat, in samenwerking met Jobat en MARK Magazine, jaarlijks op zoek gaat naar de ‘Best Workplaces’ via hun Great Place to Work-onderzoek. Het laat hierbij de eigen werknemers grotendeels het eindresultaat bepalen. Maar hoe word je een ‘Best Workplace’? Enkele vaststellingen.

1. Drie pijlers

Goede werkplekken zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. “Great Place to Work kijkt naar bedrijven doorheen twee lenzen”, vertelt Dirk Buyens. “De Trust Index-enquête of werknemersbevraging onderzoekt hoe medewerkers vertrouwen, trots en collegialiteit ervaren in hun bedrijf. Daarnaast evalueert de Culture Audit-vragenlijst, de bevraging aan de HR-managers en -medewerkers, het werkgeversbeleid van de organisaties”, legt Buyens uit. “Uniek in deze aanpak is dat de evaluatie door de medewerkers primeert. Twee derde van de eindscore wordt namelijk bepaald door de resultaten van de eigen medewerkers.”

2. Werk van lange adem

“We did it again! We zijn voor de negende keer verkozen tot Beste Werkgever!”, zo reageerde Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs, op zijn overwinning. Zijn bedrijf haalde het, voor het vijfde jaar op rij, bij de grote bedrijven (meer dan 500 werknemers), voor Accent en McDonald’s Belgium. Bij de kleine bedrijven (minder dan 500) won Easi, voor de vierde keer op rij. AE was tweede en Secretary Plus derde. Hoog eindigen als Beste Werkplek is meestal geen ‘one shot’. In de top tien van beste werkplekken duiken vaak dezelfde namen op, met lichte verschuivingen.

3. Geld maakt geen verschil

Ook opvallend bij de jaarlijkse verkiezing van Great Place To Work is dat op het eerste gezicht minder evidente werkgevers goed scoren. Of men nu schoenen of hamburgers verkoopt, of behoort tot de non-profitsector: elke organisatie kan een geweldige plek om te werken worden.

Ook loon is niet van tel. “Er is geen rechtstreekse relatie tussen het loon dat je je personeel geeft en de kans om hoog te eindigen in deze lijst”, aldus Vlerick-professor Dirk Buyens. Dat doet alvast een beetje denken aan een eerder onderzoek van Vlerick Business School, waaruit bleek dat de (financieel) best presterende bedrijven hun CEO's relatief minder betalen.

4. Bedrijven doen het jaar op jaar beter

In totaal ontvangen maar liefst 35 organisaties deze erkenning voor hun goed werkgeverschap. “Een opmerkelijke toename ten opzichte van vorig jaar”, merkt Buyens op. “Steeds meer Belgische bedrijven investeren in goed werkgeverschap.” Toch stijgt het totaalgemiddelde van alle deelnemende bedrijven aan het onderzoek niet echt. “Het verschil in resultaat tussen bedrijven die de erkenning krijgen en zij die ze niet krijgen, nam toe in vergelijking met het onderzoek van vorig jaar”, merkt hij op.

