Schoolbus brandt volledig uit, passagiers kunnen ontkomen

Boortmeerbeek / Hofstade - In de Stationsstraat in Hever (Boortmeerbeek) is vanmorgen een schoolbus volledig uitgebrand. Op het moment van de feiten bevonden zich één leerling, een begeleider en de chauffeur aan boord. Zij konden ontsnappen aan de vlammen.

De bus van privé-uitbater Ivo Cars haalt elke morgen de leerlingen op van een school voor buitengewoon onderwijs in Lovenjoel (Bierbeek). De chauffeur was vanmorgen nog maar pas aan zijn ronde begonnen toen hij een hevige rookgeur gewaar werd. Even later hoorde hij een luide knal. Hij zette zich meteen aan de kant in de Stationsstraat, op zo’n 200 meter van het Bloso-domein in Hofstade.

Terwijl de chauffeur samen met de eerste leerling en een begeleider de bus verliet, sloegen de eerste vlammen al uit het voertuig. Binnen de kortste keren stond de hele bus in lichterlaaie. De rookontwikkeling was enorm. Omwonenden hoorden nog enkele luide knallen, maar die zouden veroorzaakt zijn door de banden van de bus die door de hevige hitte van het vuur ontploften.

De brandweer kwam ter plaatse en sloot de omgeving korte tijd af. Het vuur was snel onder controle en ondertussen is er één rijstrook terug vrijgegeven. Wellicht is de brand veroorzaakt door een kortsluiting in het elektrisch circuit van de bus.

Foto: Alain Trappeniers.