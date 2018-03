POLL. Rode Duivels spelen uitwedstrijden in gloednieuwe kleur: ben jij fan?

De Rode Duivels spelen op het WK 2018 in gele truitjes tijdens uitwedstrijden. Volgende week tijdens de oefenwedstrijd tegen Saoudi-Arabië spelen ze voor het eerst in het geel. Het keepersoutfit uit 1984 was de inspiratiebron en de kleur is een primeur, nooit eerder speelde de ploeg wedstrijden in het geel. Met de keuze voor dit gele uitshirt is de Belgische driekleur compleet: eerder werden al het rode thuisshirt en de trainingscollectie met zwarte basiskleur gelanceerd.

De eerste wedstrijd waarin de Rode Duivels het nieuwe uitshirt zullen dragen is volgende week, in de oefenwedstrijd tegen Saoudi-Arabië op 27 november. Tijdens thuiswedstrijden dragen de Duivels hun rode tenue.

Inspiratie uit keeperstenue jaren ‘80

De inspiratie voor het nieuwe uitshirt komt van het keeperstenue dat tijdens het EK van 1984 in Frankrijk door Jean-Marie Pfaff gedragen werd. “Met dit retro-aspect in gedachten, zorgt de graphic op het shirt juist voor een progressieve touch. Samen met de ronde hals krijgt het shirt hiermee een moderne uitstraling”, laat de KBVB weten. De namen en nummers op het shirt zullen in het zwart gedrukt worden. Het broekje heeft ook een zwarte kleur, waarbij de strepen aan de zijkant de Belgische driekleur completeren. Hetzelfde geldt voor de gele kousen, waarbij de zwarte en rode strepen dit effect geven.

Nacer Chadli (l) in de uittenue.

Nieuwe lifestyle-items: polo, track top en ‘ZNE anthem jacket’

In aanvulling op de wedstrijdtenues, presenteert adidas ook een nieuwe, rode polo en track top voor de Rode Duivels, die tussen de wedstrijden door door de spelers gedragen zullen worden. Beide zijn een verlengstuk van het thuistenue met de opvallende grafische print. Daarnaast wordt de nieuwe ‘ZNE Anthem Jacket’ gepresenteerd, die ook rood van kleur is en waarbij op de rug in geel de tekst ‘BELGIUM’ te zien is. Deze items zijn voor fans uitermate geschikt om als lifestyle-item te dragen. De ZNE Anthem Jacket zal door de Rode Duivels voor het eerst gedragen worden wanneer zij het veld betreden voor de oefenwedstrijd tegen Saoudi-Arabië.