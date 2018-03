Cristiano Ronaldo is opnieuw beste voetballer van Portugal

Cristiano Ronaldo (33) mag zich weer de beste voetballer van Portugal noemen. De superster van Real Madrid, die vorig seizoen met zijn club de Champions League en de landstitel won, kwam maandagavond in gezelschap van zijn vriendin in Lissabon de bijbehorende gouden trofee ophalen. Bij de verkiezing mogen trainers, spelers en supporters uit Portugal hun stem uitbrengen.

Ronaldo, eerder al gekozen tot beste voetballer ter wereld in 2017, kreeg de voorkeur boven twee van zijn ploeggenoten uit het nationale elftal: doelman Rui Patricio (Sporting Portugal) en middenvelder Bernardo Silva (Manchester City).

“Ik ben heel dankbaar”, zei CR7. “2017 was een uitstekend jaar, zowel individueel als collectief onvergetelijk. Ik draag deze trofee ook op aan mijn vier kinderen. Dat is een ander record, drie kinderen in drie maanden.”

Leonardo Jardim van AS Monaco werd gekozen tot beste trainer. Het Portugese voetbalgala beleefde in 2016 zijn eerste editie. Een commissie onder leiding van voorzitter Luis Figo reikt in tal van categorieën de zogeheten ‘Quinas de Ouro’ (gouden munten) uit. Ronaldo ging bij de voorgaande twee edities ook met de hoofdprijs naar huis.

(belga)