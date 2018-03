Bestuurder (68) overleden na ongeval op Leuvense ring: slachtoffer werd wellicht onwel

Leuven - Bij een verkeersongeval op de Lüdenscheidsingel, de ring van Leuven, is in de nacht van maandag op dinsdag een dodelijk slachtoffer gevallen. De 68-jarige bestuurder was met zijn wagen van de weg geraakt, reed door een haag en kwam tegen een aantal bomen tot stilstand. Uit de eerste bevindingen van het parket van Leuven blijkt dat de man mogelijk onwel geworden was en daardoor de controle over het stuur verloor.

Het ongeval gebeurde omstreeks 1 uur dinsdagochtend. Een buurtbewoner hoorde een harde klap en ging meteen kijken. Van het ongeval zelf waren geen getuigen. De autobestuurder was met zijn auto van de weg af geraakt, door een haag gereden en tegen bomen tot stilstand gekomen. De zestiger overleed ter plaatse. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. Die concludeerde dat de bestuurder wellicht onwel was geworden en daardoor van zijn baan was afgeweken.