Rijst gooien, tak op ons dak en de kerk binnen en buiten lopen: ken jij deze tien tradities nog?

Oude Vlaamse tradities verdwijnen. Hoeveel ouders geven hun kinderen nog een kruisje voor het slapen gaan? Bijna geen meer, stelt theoloog Jürgen Mettdepenningen vast. Waarom ouders een kruisje geven, weten we nog. Maar waarom gooien we rijst of geven we doopsuiker? En wie weet nog wat personkelen is? Tien tradities toegelicht.

De vader om de hand van zijn dochter vragen

Trouwen is vandaag vooral een kwestie van liefde. Vroeger werd er nog veel meer over onderhandeld. Dochters hadden immers een taak in het gezin: als ze trouwden ...