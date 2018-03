Beveiligingsdirecteur Facebook stapt op na conflict over openheid met Zuckerberg

De Facebook-directeur verantwoordelijk voor informatiebeveiliging vertrekt bij het bedrijf na ruzie over de te volgen koers, schrijft The New York Times. Alex Stamos zou veel meer openheid willen geven over de manier waarop Facebook wordt gebruikt voor de verspreiding van nepnieuws en de beïnvloeding van gebruikers. Onder meer topman Mark Zuckerberg en operationeel directeur Sheryl Sandberg wilden dat niet.

Facebook is al enige tijd negatief in het nieuws omdat Russen het sociale medium hadden gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Naar nu blijkt heeft Facebook ook weinig gedaan toen databedrijf Cambridge Analytica gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers binnenharkte van het sociale netwerk.

Stamos’ dagelijkse taken werden in december al aan anderen overgedragen. Hij werd overgehaald tot augustus aan te blijven om de overgang soepeler te laten lopen. Ook zou een eerder vertrek “er slecht uitzien” voor Facebook, melden bronnen rondom het bedrijf in The New York Times. In een tweet na het artikel in de krant ontkende Stamos niet dat zijn taken zijn veranderd. Hij stelde echter “nog volledig op Facebook gericht te zijn”.