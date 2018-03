Einde van een aangenaam kijkstuk: Hernan Losada hangt de voetbalschoenen aan de haak

In de eerste klasse van het Belgische voetbal raakte Hernan Losada spijtig genoeg niet meer. De Argentijn strandde met Beerschot Wilrijk in de play-offs van 1B tegen Cercle. Of die teleurstelling een grote rol heeft gespeeld weten we niet, maar Losada bergt na Play-off 2 wel zijn voetbalschoenen op.

Beerschot Wilrijk werkt nog tien wedstrijden af tegen Antwerp, Sint-Truiden, KV Oostende, Lokeren en Eupen. In theorie kunnen de Kielse ratten nog Europees voetbal halen, maar dan zullen ze toch jan en alleman moeten verrassen. “Daarna is Losada voetballer af. Vanaf volgend seizoen zal hij een nieuwe functie bekleden bij de club van z’n hart”, klinkt het op de website van Beerschot Wilrijk.

“De Argentijnse spelmaker/topscorer van KFCO Beerschot Wilrijk is inmiddels 35 jaar en was de voorbije drie seizoenen één van de sterkhouders. Hij speelde ook voor Germinal Beerschot en Beerschot AC en is dus een monument op het Kiel.” Losada speelde ook voor onder andere voor Anderlecht, Lierse, Charleroi en Heerenveen.

Om 16u30 geven Losada, voorzitter Eric Roef en Francis Vrancken, eigenaar van DCA, meer uitleg tijdens een persconferentie in het Olympisch Stadion. De Argentijn en de club zullen er ook hun nieuwe samenwerking toelichten.