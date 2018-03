Duur plannetje van Ronaldo faalt jammerlijk, rijkste sporter ter wereld heeft ‘wilde plannen’ met Portugees

Cristiano Ronaldo’s voorstel tot een minnelijke schikking van 3,8 miljoen euro voor zijn belastingontduiking werd geweigerd. De voetballer van Real Madrid werd in juni 2017 door Spaanse aanklagers ervan beschuldigd dat hij 14,8 miljoen euro aan belastingen had ontdoken bij inkomsten van portretrechten. De Portugees ontkende en stelde, zonder succes, een minnelijke schikking voor.

De advocaten van de Portugese superster faalden in hun poging om de vermeende belastingontduiking te laten vallen. Ronaldo’s advocaten stelden een minnelijke schikking van 3,8 miljoen euro, plus een bekentenis van de overtreding voor, in ruil voor het laten vallen van strafrechtelijke procedures. Het Spaanse Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) heeft het voorstel botweg afgewezen.

De aanklagers beweren dat Ronaldo tussen 2011 en 2014 vier keer de belastingen ontdook, goed voor bijna vijftien miljoen euro. In juli vorig jaar verscheen de Portugees voor de rechtbank in Madrid. “Ik betaal altijd wat ik moet betalen, ik doe het op de juiste manier en ik zal dat blijven doen”, verklaarde hij toen.

Floyd Mayweather wil Cristiano Ronaldo kopen

Bokser Floyd Mayweather Jnr wil de Engelse voetbalclub Newcastle kopen. Naar eigen zeggen zou hij zelfs Cristiano Ronaldo kunnen kopen. Newcastle staat al een tijdje te koop, eigenaar Mike Ashley wil de club graag verkopen.

De bokslegende stopte vorig jaar met boksen na zijn zege tegen Conor McGregor en zoekt nu manieren om iets te doen met zijn fortuin. Aan die overwinning verdiende Mayweather 100 miljoen euro.

“Cristiano Ronaldo is al lang een supporter en een vriend van mij, dus ik kan hem misschien wel overtuigen om zijn carrière te beëindigen bij Newcastle”, zei de bokslegende volgens de Britse krant The Daily Star Sunday. Naar verluidt zou hij wel nog geen contact hebben opgenomen met de Engelse club, het is dus maar de vraag in hoeverre de bokser zijn uitspraken meent.