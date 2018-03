Overbevolkte gevangenissen: alleen Macedonië, Hongarije en Cyprus doen nog slechter dan België

Ook het aantal zelfmoorden in de gevangenis ligt in België bovengemiddeld hoog. Foto: © Yorick Jansens

Brussel - Ons land neemt de vierde positie in op de lijst van lidstaten van de Raad van Europa (RvE) die het meest kampen met overbevolkte gevangenissen. Per 100 beschikbare plaatsen telt België 119 gevangenen. Zo blijkt uit het RvE-rapport over de strafinrichtingen voor de periode 2015-2016, dat vandaag bekend gemaakt werd.

De Raad van Europa stelt vast dat de meeste gevangenissen in Europa bijna vol zitten. Het gemiddelde aantal gevangenen per 100 plaatsen in de Europese strafinstellingen op 1 september 2016 bedroeg 90,2.

Met 119 gevangenen per 100 plaatsen doet België echter een pak slechter. Ons land staat op de vierde plaats op de lijst van landen waar sprake is van overbevolkte gevangenissen. Enkel in Macedonië (132 gevangenen per 100 plaatsen), Hongarije (ook 132) en Cyprus (127) is de situatie nog slechter. Ons land kwam op 1 september 2015 ook al voor op de lijst, maar deed het toen met 127 gevangenen per 100 plaatsen nog slechter.

België staat ook op een weinig benijdenswaardige vierde plaats in de top vijf van landen met de hoogste zelfmoordcijfers in de gevangenissen. In 2015 pleegden 12,5 op 10.000 Belgische gevangenen zelfmoord. In Slovenië waren dat er 21,4, in Frankrijk 15,4 en in Zwitserland 14,5.

Opvallend is wel dat ons land ondanks de overbevolking tegelijk in de lijst prijkt van landen waar het opsluitingscijfer (het aantal gevangenen per 100.000 inwoners) het sterkst is gedaald. Waar dat cijfer op 1 september 2015 nog 114,3 was, lag dat een jaar later met 102,7 ruim tien procent lager.