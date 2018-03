Helft minder asielaanvragen in EU

Net geen 650.000 mensen hebben vorig jaar asiel aangevraagd in de Europese Unie (EU). Dat zijn er een pak minder dan de 1,2 miljoen in 2016, zo blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het statistiekbureau Eurostat. Bijna een derde van de aanvragen gebeurde in Duitsland.

In de cijfers zijn enkel de eerste asielaanvragen opgenomen. Zestien procent van de aanvragers komt uit Syrië, gevolgd door Irak (7 procent) en Afghanistan (7 procent). Naast Duitsland (30 procent) kregen Italië (20 procent) en Frankrijk (14 procent) de meeste aanvragen te verwerken. België was goed voor 2,2 procent van alle asielaanvragen in de Europese Unie in 2017.