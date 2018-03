Na wilde politieachtervolging met baby op de achterbank: vrouw riskeert 20 maanden cel

Turnhout / Merksplas / Beerse -

Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een effectieve gevangenisstraf van 20 maanden gevorderd tegen een jonge Ierse autobestuurster. Zij ontvluchtte eind vorig jaar een politiecontrole in Merksplas en kon pas na een wilde achtervolging, waarbij de politie zeventien schoten loste, gevat worden in Beerse.