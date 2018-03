Leander Dendoncker ziet wedstrijd tegen Saoedi-Arabië niet als persoonlijk examen

Ondanks enkele mindere prestaties in de Jupiler Pro League blijft Leander Dendoncker het vertrouwen genieten van bondscoach Roberto Martinez. De Anderlecht-speler ziet zijn selectie voor de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië niet als een persoonlijk examen met een ticket voor Rusland als inzet.

Leander Dendoncker is het type speler zoals coaches ze graag zien: jong, ambitieus en op meerdere plaatsen inzetbaar. Vooral dat laatste kan een grote troef zijn, bekent de West-Vlaming. ”Ik heb het voordeel dat ik polyvalent ben”, klinkt het. “Dat kan een selectie voor het WK dichterbij brengen. Ik speel liever als middenvelder maar kan ook als verdediger mijn plan trekken. In mijn ogen ben ik een middenvelder maar de meesten zien me door mijn gestalte als verdediger. Ik heb op die plaats al goede dingen getoond maar ook mindere de laatste weken. Als ik een grotere carrière als verdediger kan maken, waarom niet?”

Dendoncker oogt alvast ontspannen. “Ik vind deze selectie geen examen”, zegt hij. “Iedereen zal wel weten wat ik kan en niet kan. Ik ga gewoon mijn ding doen. Ik ben hier wel graag. We trainen hier op een ander, hoger niveau dan bij Anderlecht. Dat is altijd interessant voor een jonge speler zoals ik.”

Gemiste zomertransfer

Het seizoen met Anderlecht bracht tot nu toe niet helemaal wat iedereen er van verwachtte. Speelde de gemiste zomertransfer hem parten? Dendoncker: ““In de zomer ben ik twee maanden bezig geweest met de klik te maken na de mislukte transfer”, bekent hij. “Daar heb ik wel van geleerd. Dat ga ik nu niet meer doen en heb ik ook niet gedaan na de wintertransferperiode. Het is nu ook niet zo lang meer. Er resten nu alleen nog de play-offs. Die tijd kan ik echt nog wel overbruggen.”

Foto: BELGA

De West-Vlaming lijkt soms net dat beetje extra te missen wat nodig is voor de uitbouw van een grote carrière. “Men heeft mij altijd gezegd dat ik egoïstischer en agressiever moet worden”, verduidelijkt hij. “Het is moeilijk want dit is mijn karakter. Dat egoïsme is bedoeld op en naast het terrein. Maar ik zeg het: het is moeilijk want het ligt niet in mijn karakter.”

Uiteraard hoopt de jonge verdediger op een plaats in de 23-koppige kern die straks naar Rusland afreist. “We hebben met de Rode Duivels een heel mooie kern”, weet hij. “Ik kan niet zeggen waar we precies zullen uitkomen maar het kan heel ver zijn. Me vastpinnen op halve finale of finale zal ik niet doen, want dat zou me blijven achtervolgen.”