Opnieuw schietpartij in Amerikaanse school: gebouw in ‘lockdown’

Volgens NBC Washington is er sprake van meerdere gewonden, maar dat bericht werd nog niet bevestigd. Nog volgens de sheriff is het incident “contained”, maar ouders worden gevraagd niet naar de school te komen.

De Great Mills High School in de county St. Mary’s is tegen 08.30 uur plaatselijke tijd onder “lockdown” geplaatst. Zender NBC spreekte van gewonden, ABC meldt dat“meerdere” mensen zijn beschoten.

Een scholier vertelde aan nieuwszender CNN dat mogelijk zeven leerlingen door kogels zijn getroffen. Great Mills ligt op zowat anderhalf uur autorijden ten zuidoosten van de Amerikaanse hoofdstad Washington. De school telt zowat 1.600 leerlingen tussen 14 en 18 jaar oud.

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students