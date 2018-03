Geen vervoer? Dan spring je toch gewoon achterop een busje

Deze Britse man vond duidelijk geen gepast vervoer om zich te verplaatsen en koos er dan maar voor om achterop een busje te springen. Hij hield zich goed vast terwijl het voertuig zo’n 50 kilometer per uur reed. “Ik wist niet wat ik zag”, zegt Jodie Brown die alles filmde met zijn dashcam.

“Ik kwam vanuit een bocht en zag plots een busje voor mij rijden met een man op”, zegt Jodie. “Even dacht ik dat ik aan het dromen was, maar het was wel degelijk echt. Alhoewel het er op het eerste gezicht gevaarlijk uitzag, denk ik dat de man dit al meer had gedaan. Hij bleef er in elk geval kalm bij, ik daarentegen kon niet stoppen met doemdenken. Wat als er iets zou gebeuren?”.

Jodie zette het niet veel later in een facebookgroep maar kreeg daar vooral commentaar op zijn eigen rijgedrag. “Iedereen vertelde me dat ik veel te dicht op het busje reed, dus ik heb de video maar offline gehaald”, klinkt het.