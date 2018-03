Bondscoach Roberto Martinez reageert stoïcijns koud op aanzwellende geruchten over Michel Preud'homme

Roberto Martinez heeft vanmiddag de pers toegesproken in de aanloop naar de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië. De aanzwellende geruchten rond de ambities van Michel Preud’homme laten hem stoïcijns koud.

De Spanjaard maakt zich geen zorgen over zijn persoonlijke toekomst. Enkel het sportieve telt. “Er is niets wat ik kan zeggen over die geruchten”, klonk het. “Het enige wat telt is de voorbereiding van het WK, het grootste tornooi in het voetbal. In dat tornooi zullen we veel antwoorden krijgen. Ik denk niet dat we nu evaluaties moeten maken.”

Foto: BELGA

Martinez focust louter op het sportieve. Volgende week dinsdag wacht Saoedi-Arabië. “Het is een zeer enthousiaste groep en komt van dezelfde confederatie als Tunesië”, klinkt het. “Tunesië heeft veel flair en ze mixen die heel goed. Ze hebben niets te verliezen en zullen zeer enthousiast zijn.”

Maar de Duivels beginnen in Rusland tegen Panama. “Ik ben zeer onder de indruk van hoe Panama zich kwalificeerde. Ze zijn zeer gestructureerd, de bondscoach (de Colombiaan Hernan ‘de Matrak’ Gomez, red) heeft veel ervaring op grote tornooien. Het wordt een competitieve eerste wedstrijd. Ik denk niet dat we naar de FIFA-ranking moeten kijken.”

Engeland is hechte groep

De ultieme wedstrijd is uiteraard die tegen Engeland. ““Het wordt een interessante confrontatie met Engeland”, zegt de bondscoach. “Heel wat spelers delen de kleedkamer en er zijn geen geheimen. Het is altijd een zaak geweest om hun spelers fit te hebben op een groot tornooi door de veeleisende Premier League. Maar het verschil met vroeger is dat ze nu een hechte groep hebben. Southgate werkt met sommigen van hen samen van bij de U21. Ze teren nu minder op individueel talent.”

Foto: Photo News

Martinez betwijfelt of hij de tegenstanders nog voor het WK zelf aan het werk zal kunnen zien. “Als een internationale coach heb je meer tijd dan als je dag in dag uit met een club werkt”, vertelt de Spanjaard. “Maar het wordt moeilijk om live wedstrijden te zien van onze tegenstanders. Dus de samenwerking met de scouts wordt belangrijk. We hebben een systeem van live scouts die tijdens het WK live wedstrijden zullen zien om info te verzamelen.”