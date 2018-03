Legendarische goalgetter Filippo 'Pippo' Inzaghi is het 'scoren' duidelijk nog niet verleerd

Een gemeten pass van tien meter geven, was niet altijd even makkelijk voor Filippo Inzaghi. Maar gaf 'Pippo' geen centimeter ruimte in de zestien of de bal hing tegen de netten. De ex-speler van onder andere Juventus en Milan is nu trainer bij de Italiaanse tweedeklasser Venezia, momenteel zevende in de Serie B. Een behoorlijk resultaat dus voor Inzaghi, die zijn schaapjes ook naast het veld op het droge lijkt te hebben. Volgens de gespecialiseerde pers in Italië zou hij namelijk ex-presentatrice en model Angela Robusti. Met haar zat hij namelijk op de tribune tijdens de Serie A-wedstrijd tussen Hellas Verona en Atalanta van afgelopen weekend. Knappe goal Pippo!