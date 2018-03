Minister Vandeput (N-VA) over F-16-nota: “Er is zware inschattingsfout gemaakt”

In de commissie Legeraankopen heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) een externe audit van Defensie aangekondigd nadat rapporten over de levensduur van de F-16”s niet aan hem werden doorgespeeld. Vandeput gaf toe dat daar “een zware inschattingsfout” was gemaakt. De oppositie verweet Vandeput “grove nalatigheid”.

De commissie Legeraankopen zit in het federaal parlement bijeen over de Amerikaanse studie van Lockheed Martin, producent van de Belgische F-16”s. Die toont aan dat die “oude” gevechtsvliegtuigen veel langer dan gepland in dienst kunnen blijven, zonder veel extra kosten.

In de commissie toonde SP.A-voorzitter John Crombez onder andere een mail van Lockheed Martin, de producent van de F-16”s, die dateert van mei 2016. Daarin staat dat “the belgian air chief” (het hoofd van de Belgische luchtmacht, Frederik Vansina, red.) kwaad heeft gebeld dat het bedrijf moet stoppen met studies over de verlenging van de F16”s.

Lees ook: ANALYSE. Waarom de uitgelekte F-16-nota altijd een probleem is voor minister Vandeput

In intern mailverkeer binnen Defensie van mei 2017 wordt over het rapport van april 2017 dan weer geschreven: “I think this needs to be elevated to chod/mod as they need the correct information...” (“Ik denk dat dit moet doorgestuurd worden naar het hoofd van Defensie/de minister van Defensie, zij hebben de correcte informatie nodig”, red.).

Vandeput: “Noch ik, noch chef Defensie waren op de hoogte”

Minister van Defensie Vandeput liet op zijn beurt weten dat het de materiaalbeheerder was die info had gevraagd. “Maar hij heeft die kennelijk niet doorgestuurd. Noch ikzelf, noch de chef defensie was op de hoogte”, aldus vandeput. “Dat is een zware inschattingsfout.”

“Ik wil de laatste steen omgedraaid zien”, reageerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). “Er zullen zeker onderzoeken volgen. Ik wil een externe dienst aanspreken om die audit te doen en zo vermijden dat belangrijke info te “laag” blijft hangen.”

“Ik heb het bewuste rapport vanochtend voor het eerst gezien”, herhaalde Vandeput zijn onschuld. “Een paar uur later heb ik een tweede rapport van februari dit jaar gekregen met een correctie op het eerste rapport. Ik heb nooit bewust info achtergehouden, noch voor de regering noch voor het parlement.”

Van der Maelen: “Onaanvaardbaar dat legertop info achterhield”

“Het is grove nalatigheid van de minister dat hij niet ernstig heeft onderzocht of een verlenging van de levensduur mogelijk was”, vond SP.A-Defensiespecialist Dirk van der Maelen. “Het is onaanvaardbaar dat de legertop informatie achterhield voor politiek. Op grond van welke regel achtte die het niet nodig om de minister niet alle info te geven?

“Wij willen weten via welke ketting deze info is gedeeld”, eiste van der Maelen nog. “We gaan dan terechtkomen bij de chef van de luchtmacht.”

Kamerlid Dirk Van der Maelen vermoedt dat generaal Frederik Vansina, de baas van de Luchtcomponent van het leger, weet had van de studie van Lockheed Martin. Maar ook bij de rol van generaal Claude Van de Voorde, de topman van de militaire inlichtingendienst (ADIV), plaatst de Vlaamse socialist vraagtekens.

Tijdens het Kamerdebat over de pas bekendgemaakte studie stelde Van der Maelen dat er gegevens onder de mat zijn geveegd om de beslissing over de vervanging van de F-16’s in een bepaalde richting te duwen. Hij stelde dat één welbepaald toestel de voorkeur wegdraagt van de top van de Luchtmacht, namelijk de F-35.

“U kunt op niemand meer vertrouwen”, stelde de sp.a’er. “U kunt dit departement niet blijven leiden als diegenen die u misleid hebben, op hun stoel blijven zitten.” Hij citeerde eerder in het debat al de naam van generaal Vansina, maar liet ook die van generaal Van de Voorde vallen. Hij leidt sinds vorig jaar de militaire veiligheidsdienst, maar was voordien kabinetchef van minister Vandeput en was de voorganger van Vansina bij de Luchtmacht.

“Als zou blijken dat generaal Van de Voorde ook op de hoogte was, mag die man dan blijven zitten op zijn stoel als leidend officier bij de militaire staatsveiligheid?”, wilde Van der Maelen weten.