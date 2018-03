De nazi-deserteur die zo sadistisch was dat alleen de Duitsers zelf er een film over durven maken

Met ‘Der Hauptmann’ loopt in de cinemazalen sinds kort de gruwelijkste film van de laatste jaren. Niks horror of scifi: een waargebeurd historisch verhaal. Over de Duitse deserteur Willi Herold, die vond dat zijn landgenoten op het einde van de Tweede Wereldoorlog te slap werden. Herold verkleedde zichzelf als officier en botvierde zijn grenzeloze sadisme met een eigen moordbrigade. “Hollywood zou deze film nooit durven maken”, zegt de Duitse regisseur Robert Schwenke.