Haalt Oranje na 25 jaar dan toch zijn gram? Vies geurtje aan fatale monsterzege Spanje blijkt geen fantasie

35 jaar geleden had de wedstrijd tussen Spanje en Malta dramatische gevolgen voor Oranje. Spanje won met 12-1 en mocht dankzij een beter doelsaldo naar het EK in 1984, ten koste van Nederland. De wedstrijd raakte nooit helemaal af van verdachtmakingen. Vanuit Malta worden nu nieuwe beschuldigingen geuit over doping en drugs.

Spanje boekte in 1983 een van de grootste zeges uit zijn geschiedenis. Hun 12-1 overwinning - na een 3-1 ruststand - was er een met consequenties, want dankzij een beter doelsaldo was het niet Nederland, maar Spanje dat zich plaatste voor het EK in 1984. De opmerkelijke uitslag zorgde voor heel wat speculaties en geruchten, al is er nooit een bewijs gevonden van kwaad opzet.

Tijdens de kwalificaties voor het EK was Ruud Gullit op 19-jarige leeftijd topscorer voor het Nederlandse elftal met vijf goals. Ronald Koeman (19) en de jonge Marco Van Basten (17) scoorden elk één keer in die kwalificaties.

Citroenen zorgen voor ziekte

Ruim dertig jaar later wordt geopperd dat Malta gedrogeerd werd met citroenen. “Een kleine man in het wit kwam met een dienblad vol gesneden citroenen. Dat was alles wat ons in de rust werd aangeboden. De spelers aten er daarom ook van en werden daarna ziek”, vertelde toenmalig bondscoach Victor Scerri deze week aan de Spaanse televisie, die op Malta een reportage maakte over die memorabele avond in december. “Ik vroeg de teamarts of ze gedrogeerd konden zijn, aangezien de spelers de weg kwijt waren.”

De reportage suggereert ook dat niet alleen Malta werd gedrogeerd, maar ook dat Spanje doping gebruikte om de noodzakelijke hoge uitslag neer te zetten. “Mijn broer is bodybuilder en daarom weet ik wat er kan gebeuren als je steroïden gebruikt. Tijdens de wedstrijd zag ik wit schuim in de mond van de Spaanse spelers”, klinkt het nu uit de mond van de ex-international van Malta, Silvio Demanuele.

Toenmalig Spaans international José Antonio Camacho ontkent alle beschuldigingen. “Het getuigt van een gebrek aan sportiviteit. We zijn door alle controles gekomen, we hebben nooit iets genomen.”

Spanje geraakte tijdens het EK van ‘84 tot in de finales, maar moest zijn meerdere erkennen in Frankrijk, dat zich in eigen land tot Europees Kampioen kroonde.