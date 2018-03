Voorlopig geen Benito meer in België: Raman verhuist definitief naar Duitse tweedeklasser

Fortuna Düsseldorf heeft beslist om de aankoopoptie te lichten en Benito Raman definitief over te nemen, dat laat Standard weten op haar site. Raman blijft bij de Duitse tweedeklasser tot 2022.

Benito Raman komt sinds afgelopen zomer uit voor de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. In januari overtuigde de Duitse ploeg Standard om de huur van Raman te verlengen tot juni 2019. En nu neemt Düsseldorf hem dus definitief over.

Raman doet het dit seizoen goed bij Fortuna Düsseldorf. Met negen goals in 21 wedstrijden heeft hij een stevig aandeel in de leidersplaats van de club in de tweede Bundesliga. Vorig weekend was hij nog trefzeker in de cmpetitiematch tegen Arminia Bielefeld.

Standard wenst Raman op haar website nog veel succes in zijn verdere professionele carrière.In België was Raman eerder actief voor AA Gent, dat hem verhuurde aan Beerschot (2013), KV Kortrijk (2013-2014) en STVV (2016). In de zomer van 2016 trok hij naar Standard.