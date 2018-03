McDonald’s wil 40 nieuwe vestigingen in ons land openen

Hamburgerketen McDonald’s wil in ons land op termijn 40 nieuwe vestigingen openen. Dat zou zo’n 2.000 nieuwe jobs kunnen creëren.

Momenteel heeft McDonald’s 80 restaurants in ons land. Tegen 2023 wil de bekende hamburgerketen er 40 extra restaurants bij hebben. Het is nog niet duidelijk waar die juist zullen komen, maar volgens topman Stephan De Brouwer zullen de nieuwe vestigingen ‘over heel België’ komen.

Foto: Photo News

Elk nieuw restaurant creëert ook nieuwe banen. Voor elke vestiging gaat het om minstens 40 jobs. In totaal zouden er 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij komen. Bovendien gaat het om arbeidsplaatsen waar vooral laaggeschoolden voor in aanmerking komen “Zij vallen elders vaak uit de boot”, zegt topman De Bouwer nog. “Meer dan de helft van de werknemers is jonger dan 23 jaar oud. Voor velen is een job bij McDonald’s de eerste werkervaring.”

Momenteel werken er in ons land al 4.493 mensen voor McDonald’s. De keten viert deze week trouwens z’n 40e verjaardag in ons land. Woensdag is het 40 jaar geleden dat de eerste vestiging opende. Dat was op het Beursplein in Brussel.

Stephan De Brouwer Foto: Photo News