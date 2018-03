“Belgische banken betrokken in controversiële mijnbouwprojecten”

Brussel - “Verdedigers van milieu en mensenrechten worden in ons land bestempeld als criminelen”, zo getuigde advocaat en mensenrechtenactivist Francisco Hurtad uit Ecuador in interviews in de marge van het panelgesprek dat Broederlijk Delen dinsdag in het Europees Parlement in Brussel organiseerde.

“Organisaties die het in Bolivia opnemen voor milieu en mensenrechten worden het zwijgen opgelegd”, zei socioloog en wetenschappelijk onderzoeker Marco Gandarillas uit Bolivia.

In samenwerking met partnerorganisaties uit Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru voert Broederlijk Delen campagne voor een betere bescherming van mensenrechten- en milieuactivisten. Het project “Defending our land and nature is our right” wordt gefinancierd door het Europees Instrument voor Democratie en Mensenrechten (EIDHR).

Van 15 tot 22 maart is een delegatie op bezoek in Brussel. Doel is de voorstelling van een nieuw rapport over het geweld dat gepaard gaat met de ontginning van natuurlijke rijkdommen in Latijns-Amerika. Het rapport beschrijft de bedreigingen voor het werk van verdedigers van mensenrechten en het milieu in de Andesregio. De beschreven case studies gaan over conflicten rond kopermijnbouw in Peru en Ecuador, olie-exploratie en de impact hiervan op inheemse gemeenschappen in de Boliviaanse Amazone, en de bouw van een grote stuwdam in Colombia.

Enerzijds wijzen Broederlijk Delen en partnerorganisaties met dit rapport op de verantwoordelijkheid van overheden in de Andeslanden. Zij moeten garanderen dat verdedigers van mensenrechten en milieu hun werk in veiligheid kunnen doen. Anderzijds pleit het rapport ook voor sterkere druk vanuit de internationale gemeenschap op overheden in de Andeslanden, en voor een strengere regulering van bedrijven in de sectoren van grondstoffen en energie.

Ook banken die in ons land actief zijn, zijn betrokken bij controversiële mijnbouw- en energieprojecten die in het rapport vermeld worden: BNP Paribas, Deutsche Bank, ING en KBC investeren bijvoorbeeld in het mijnbouwbedrijf Glencore (Peru) en BNP Paribas investeert in het energiebedrijf EPM (Colombia).

Op niveau van de Verenigde Naties lopen er momenteel besprekingen over een juridisch bindend verdrag met betrekking tot bedrijven en mensenrechten. Broederlijk Delen pleit voor een constructieve deelname van België en de Europese Unie aan dit proces.