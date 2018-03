Kortrijk - In de Leie is dinsdagnamiddag ter hoogte van de Abdijkaai in Kortrijk een levenloos lichaam gevonden. Wat er net gebeurd is, is nog niet duidelijk.

Het is een voorbijganger die het lichaam had opgemerkt. Het lichaam lijkt vrij recent in het water beland te zijn. Er is een onderzoek aan de gang naar de juiste omstandigheden van het overlijden.