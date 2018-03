Huiszoekingen bij BMW na terugroepactie voor verkeerde software

Het parket van München is dinsdag binnengevallen op de zetel van de Duitse luxewagenbouwer BMW. De huiszoekingen zijn een gevolg van de terugroepactie die BMW eind vorige maand aankondigde van 11.700 dieselwagens die uitgerust werden met de verkeerde motoremissiesoftware.

Het parket spreekt zelf van vermoedens van sjoemelsoftware. BMW ontkent dat en zegt niets te verbergen te hebben en zijn volledige medewerking te verlenen aan het gerecht.

Zowat 100 politiemensen hebben kantoren doorzocht in de zetel, in het onderzoeks- en innovatiecentrum in München en in de dieselmotorenfabriek in het Oostenrijkse Steyr, aldus een BMW-woordvoerder.

De inval komt er nadat BMW intern een vergissing ontdekt had. Een softwareprogramma dat ontwikkeld was voor de SUV-modellen X5 en X6, is per vergissing ook gebruikt voor de luxemodellen M550d xDrive en 750d XDrive. Ruim 11.000 wagens worden daarom teruggeroepen.

De auto’s in kwestie werden vanaf 2012 met de correcte software uitgerust, maar kregen vanaf de update in 2014 de verkeerde software mee. En dat zorgde voor slechtere uitstootwaarden.

Het parket benadrukt dat het onderzoek nog maar in de beginfase zit.

De huiszoekingen komen voor BMW ongelegen. De autobouwer heeft woensdagochtend zijn jaarlijkse persconferentie gepland, waar topman Harald Krüger zal ingaan op de cijfers en een prognose zal geven voor het lopende jaar.